Г олемият пожар в Пирин планина най-сетне е напълно потушен. Трите големи огнища в периметъра му от дни не създават проблем на огнеборците - те са над село Илинденци, над село Плоски и на границата с Национален парк "Пирин".

Огнеборците правеха само обходи и доугасяваха тлеещи дънери в периметъра на пожара, който вече е изцяло под контрола на пожарникарите.

Днес двадесетина служители на пожарната и на горските стопанства бяха на терен. В ранния следобед заваля и силен дъжд в района на бушувалата почти месец огнена стихия.

"Този дъжд ще доугаси и последните тлеещи дънери. Ще останат дежурни групи тук, за да следят за възпламеняване на торф, който на места е на дълбочина над половин метър", споделиха за „Телеграф“ преди минути огнеборци.

Припомняме, че големият пожар избухна на 25 юли вечерта над село Илинденци. Засегнати от огъня са над 45 000 декара площи - предимно гори, а също така - треви, храсти и земеделски земи. Имаше и критична ситуация, при която се наложи евакуирането на жителите на санданското село Плоски. С направата на просеки бяха спасени къщите им, а ден по-късно те се върнаха в домовете си.

