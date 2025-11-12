А рестуваният кмет на Варна Благомир Коцев поема управлението на общината от ареста в София. Това ще стан от днес, 12 ноември, съобщи досегашният зам.-кмет и изпълняващ функциите до момента Павел Попов.

Решенията ще бъдат взимани от самия него, защото има това право. Само юристи могат да влизат при Коцев в делнични дни и ще предават на арстанта изпратената с куриери документация за подпис, уточни Попов. До 11 ноември включително Коцев беше в отпуск, а последната заповед за заместването му е издадена на 31 октомври. Той има разполага още с полагаема платена почивка, която може да ползва по закон, поясни още досегашният изпълняващ функциите кмет Павел Попов.

Любомир Славов