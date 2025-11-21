Д нес честваме Деня на християнското семейство и православната младеж и Въведение Богородично!

Българската православна църква отбелязва празника всяка година на 21 ноември от 1929 година насам.

В този ден се почитат благочестивите родители на Дева Мария Йоаким и Анна, които я въвеждат на 3-годишна възраст във Втория Йерусалимски храм, и изпълнението на обета им да посветят Мария на Бога.

Според преданието на този ден се случило паметно събитие. Богородица била обречена от родителите си на Бога още преди рождението си. Когато навършила три години, те я завели в Йерусалимския храм. Със запалени свещи всички близки я съпроводили през града до храма. Светата Дева била поставена на първото стъпало и за почуда на всички, неподдържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното.

Първосвещеник Захария я посрещнал, благославяйки я. Когато достигнала възрастта, на която младите възпитанички на храма трябвало да се върнат в света и да се омъжат, тя била дадена на престарелия си родственик Йосиф, който оттук нататък трябвало да бди над нея. Въведение Богородично за първи път се е отпразнувал като самостоятелен празник през 715 година.