Р егистрираха случай на коремен тиф в Шумен.

Той е установен при 33-годишна жена, която е постъпила за лечение в Инфекциозното отделение на "Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен" АД, обяви за БТА д-р Борянка Илчева, началник отдел "Противоепидемичен контрол" в РЗИ в града.

Тя добави, че жената е била приета с много висока температура на 26 август. По думите на д-р Илчева, е изолирана Salmonella Typhi от хемокултура и фекална проба. Пробите са изпратени в референтна лаборатория в Центъра по заразни и паразитни болести.

Жената е лекувана по адекватен начин и вече е изписана. Всички мерки спрямо контактните лица са взети, те са изследвани и не е установен източникът на заболяването, каза още д-р Илчева.

Изследван е кладенец, но не е открит източник, допълни тя и поясни, че няма втори случай на коремен тиф в област Шумен.

