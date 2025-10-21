В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание, което значи шефът на депутатите да се сменя на определено време в рамките на мандата. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление.

„Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание”, пишат от ГЕРБ.

Припомняме, че напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ” да отговорят на въпроса съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството. На масата на преговорите беше поставена и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, след като лидерът на ГЕРБ посочи, че е време поста да заеме представител на най-голямата парламентарно представена партия.

*Източник: NOVA