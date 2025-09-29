Д о 1 октомври всички топлофикации в страната трябва да имат пълна готовност за старта на отоплителния сезон 2025-2026 г. Това е записано в Наредбата за топлоснабдяване. Само в столичния квартал „Дружба“ това няма да се случи в началото на следващия месец.

Дотогава трябва да са приключили с ремонтите по мрежата и съоръженията, да е осигурено гориво и условия за производство и подаване на енергия към топлоснабдените сгради. Преди седмици обаче от столичното дружество обявиха мащабен ремонт на 10-километрово трасе, което ще лиши от отопление и топла вода до Нова година жителите на „Дружба“. Шефът на „Топлофикация“ бе привикан в общинската комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и обеща да организира поетапно ремонтите, като съкрати до 15 дни спирането на топлото.

Правила

Условията за пускане на отоплението е в 3 последователни дни средноденонощна температура, по-ниска от +12 градуса, и прогноза за застудяване за следващите 7-10 дни. Условията за пускане на парното за всички потребители в София ще са изпълнени към 10-11 октомври, показва прогнозата на международни метеоагенции. По-рано може да се подаде отопление към училища, детски градини, здравни заведения, като представляващите ги подадат заявление в „Топлофикация“. Отоплението може да бъде пуснато по-рано и в отделни жилищни сгради, ако се подаде заявление с подписано решение на Общото събрание на етажната собственост.

Таня Киркова