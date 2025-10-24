У чени човъркат детски акита на 1300 години и са във възторг от откритието.

„Това е капсула на времето!“ , така ги определят специалистите, радвайки се на 13-вековните фекалии, открити в Пещерата на мъртвите деца (La Cueva de Los Muertos Chiquitos) в Мексико.

Анализът на оцелелите до наши дни 10 изпражнения разкрива нещо шокиращо, което разбила много тайни от миналото.

Учените са използвали най-новите и най-сложни методи, за да изследват тези древни останки от човека, за да получат ценна информация за чревните паразити в миналото.

Изследването е публикувано в PLOS One, съобщава Phys.org.

Отдавна е известно, че микробната ДНК оцелява в проби от фекалии, но анализът на древните акита е ограничен както от разграждането на ДНК с течение на времето, така и от неразвитите методи за анализ.

Изследването е идентифицирало генетични сигнатури на редица чревни паразити. Много от тях, включително протозоя Blastocystis и множество щамове на бактерията E. coli, никога преди не са били откривани в древни фекалии.

Някои патогени, включително Enterobius vermicularis (малък детски червей), са били особено разпространени, присъстващи в повечето от пробите.

„Работата с тези древни проби беше като отваряне на биологична капсула на времето, като всяка една разкрива прозрения за човешкото здраве и ежедневието отпреди повече от хиляда години“, каза Дрю Капоне от Университета на Индиана.

Високото разпространение на чревни паразити в тази проба може да показва, че чревните инфекции и лошата хигиена са били често срещани сред хората от Лома Сан Габриел, които са живели в региона по това време.

Авторите обаче отбелязват, че това е ограничено проучване, анализиращо само десет проби и насочено към ограничен списък от добре проучени патогени.

Бъдещи изследвания върху по-големи проби могат да предоставят по-пълна оценка на патогените, които са измъчвали древните култури.

„Има голям потенциал в прилагането на съвременни молекулярни методи за изучаване на миналото.

Високочувствителните и специфично насочени анализи могат да допълнят подходите за секвениране, когато специфични цели са от интерес.

Очакваме с нетърпение да продължим тази съвместна работа, за да разберем по-добре наличието и движението на патогени в древни проби“, каза Джо Браун, изследовател.

Източник: Nauka/Telegraf