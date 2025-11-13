Б рутален случай на домашно насилие е станал във Варна. Мъж преби съпругата си, с която е в развод и се е скрил в Добрич. Инцидентът е от началото на седмицата. 56-годишна местна жителка е приета по спешност в болница след брутален побой, нанесен от съпруга ѝ, с когото е в процес на развод.

По информация на ОДМВР – Варна, близки на жертвата са я закарали в болница с множество наранявания и опасност за живота. Лекарите са установили фрактура на три ребра и перфорация на бял дроб, наложила спешна операция. Благодарение на бързата медицинска намеса, състоянието ѝ е стабилизирано. След нападението, мъжът е избягал и се е укрил в Добрич.

Полицията е започнала незабавно издирване, в което са се включили служители от ОДМВР – Варна и колегите им от съседния град. Съвместните усилия са довели до бързото залавяне на извършителя. Срещу задържания е образувано досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а от Наказателния кодекс – за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинение в най-кратък срок.

Любомир Славов