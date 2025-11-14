Т ежко криминално престъпление - отвличане на 21-годишна българска гражданка, е било разкрито след бързата реакция на полицията в Хасково и Свиленград. Това обявиха на съвместен брифинг Окръжната прокуратура в Хасково и Областната дирекция на МВР. По случая са привлечени като обвиняеми трима български граждани, съобщава NOVA.

Сигналът за престъплението е подаден на телефон 112 в 3:20 часа сутринта на 13 ноември. Гражданин от Свиленград е съобщил, че е видял как младо момиче е насила качено в лек автомобил на улица „Йордан Йовков“, докато е крещяло за помощ. Подателят на сигнала е приятел на жертвата, който е бил с нея и малко по-рано вечерта я е оставил на мястото.

По горещи следи служителите на Районното управление-Свиленград са установили автомобила и посоката му на движение. Полицейските екипи са стигнали до къща в село Мустрак, където са открили отвлеченото момиче. Заедно с нея в помещението се е намирала и 44-годишна жена от Хасково, която е криминално проявена и осъждана. По-късно са установени и другите двама извършители - 27-годишен мъж от Свиленград и 40-годишен мъж от Хасково.

Според разследващите основен извършител е 27-годишният мъж, който е имал близки отношения с пострадалата. Смята се, че мотивът може да е личен, свързан с влошени междуличностни отношения. Мъжът е многократно осъждан. 44-годишната жена също е с множество осъждания.

Окръжната прокуратура - Хасково е повдигнала обвинение за отвличане, извършено в съучастие от три лица. За двама от тях - 27-годишния мъж и 44-годишната жена - деянието е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като имат предишни ефективни присъди. За тях Наказателният кодекс предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор, както и конфискация на имущество. За третия обвиняем наказанието е от 7 до 15 години.

Пострадалата е освидетелствана от съдебен лекар и има леки телесни повреди. При претърсването в къщата в село Мустрак са открити 12 грама метамфетамин и малко количество марихуана.

Двамата обвиняеми с опасен рецидив са задържани за 72 часа с прокурорско постановление. Разследването по случая продължава.