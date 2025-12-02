Е вропейската прокуратура съобщи, че разследва съмнения за нарушения по обществена поръчка, свързана с обучението на млади дипломати в ЕС. Тази сутрин са били извършени претърсвания в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел и в Колежа на Европа в Брюж, трима служители са били задържани, предава БТА.

Според съобщения в медии в Белгия, сред задържаните е Федерика Могерини - бивш върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността (2014-2019), и ръководител на Колежа на Европа от 2020 година. Друг от задържаните е бившият генерален секретар на ЕСВД Стефано Санино, се твърди в съобщенията.

Говорител на ЕК потвърди по-рано днес единствено претърсванията в Брюксел и отбеляза, че те са свързани с разследване на дейности при предишен мандат на институциите на ЕС. Той не потвърди и не отрече, че има задържани служители на европейската дипломатическа служба.

Според съобщението на Прокуратурата на ЕС, разследването засяга организирането на деветмесечен дипломатически курс през 2021-2022 г., като се проверяват съмнения, че служители на Колежа на Европа предварително са знаели условията за участие в предстояща обществена поръчка и са имали очаквания, че учебното заведение ще я спечели. Прокуратурата проверява дали няма нарушение на европейските правила за честно състезание при обществените поръчки.

Разследването е довело досега до свалянето на имунитетите на няколко служители, се отбелязва в съобщението. Прокуратурата уточнява, че в случая може да се установят измами, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.