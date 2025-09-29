Ш окиращо посегателство разтърси столицата - 28-годишен мъж с богато криминално досие е заловен, след като нахлу в катедралния храм „Света Неделя“ и за по-малко от час задигна близо 800 лева!

Грозната сцена се разиграла вечерта на 27 септември. Обвиняемият С.М. разбил стъклени витрини и дървени каси в храма и с помощта на техническо средство прибрал парите.

Оказва се, че мъжът е добре познат на правосъдието - вече е осъждан за подобни престъпления и дори е излежавал ефективна присъда. Затова новият удар е в условията на „опасен рецидив“.

Полицията и прокуратурата реагирали светкавично. Срещу С.М. е образувано дело, което може да му донесе между 3 и 15 години зад решетките. Засега той остава в ареста за 72 часа, а днес прокурор поиска постоянно „задържане под стража“.