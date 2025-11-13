М акедонският лекар д-р Ненад Цоневски, който предизвика вълна от обществено възмущение след жестокото убийство на кучето Мая, се е предал на органите на реда.

Според информация на полицията, специализантът се е явил доброволно тази сутрин в Трето районно управление в София, придружен от своя адвокат.

ПРОКУРАТУРАТА ГО ПОГНА: Повдигнаха обвинение на Ненад Цоневски за убийството на Мая!

„Специализантът се яви с адвоката си в 3 РУ. Бяха му предявени материалите на обвинението по член 325б от Наказателния кодекс. Той съдейства напълно на разследването“, съобщи директорът на СДВР старши комисар Любомир Николов.

След три дни в неизвестност, медикът се е завърнал от Северна Македония, където се е укривал в родния си град Делчево. По данни на съседи, той е напуснал квартирата си на ул. „Пчиня“ 18 в столичния квартал „Разсадника“ на 10 ноември, заедно със свой роднина, за да изчака „бурята“ да отмине.

Убиецът на Мая избяга у майкини!

След като прокуратурата му повдигна обвинение по член 325б от Наказателния кодекс – за проявена жестокост към животно, довела до смърт, Цоневски е бил посъветван от адвокат да се върне и да съдейства на органите на реда.

На медика е наложена парична гаранция от 5000 лева, потвърди СДВР. Прокуратурата вече го погна! Законът предвижда до 3 години затвор за подобно престъпление.

Захари Белчев