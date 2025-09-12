О бластната дирекция на МВР във Варна предупреждава, че на територията на региона се прилага нова схема за телефонни измами, съобщиха от полицията в крайморския град.

Измамниците звънят на домашни телефони и се представят за служители на електроразпределително дружество. Под предлог за предстоящ „ремонт“ или „профилактика“, те се стремят да получат мобилния телефонен номер на потърпевшите. След като се сдобият с него, лицата се обаждат повторно – вече на мобилен телефон, и използват добре познати сценарии за въвеждане в заблуждение, с цел искане на пари или лични данни.

От дирекцията на полицията предупреждават да не се предоставят лични данни или мобилни номера по телефона, парични средства, банкови и финансови средства, и хората да не се доверяват, когато получат указание да пазят разговора в тайна – сигурен знак за измама, предаде БТА.

От полицията призовават гражданите да информират своите родители и възрастни близки, които най-често стават жертви на подобни престъпни посегателства. При съмнение за опит за измама, незабавно трябва да се сигнализира на тел. 112 или в най-близкото управление на полицията, допълват от дирекцията.