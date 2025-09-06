В броя на вестник „Телеграф“ в събота, 6 септември ще прочетете:
- Колко българи ще се наредят на опашка за помощи за отопление след вдигането на линията на бедност?
- Незаконна ли е формулата за сградна инсталация и може ли да обжалваме изравнителните сметки?
- Какво се случва с пожара в Рила?
- Къде тол камерите не мерят средна скорост?
- Защо данъчните ще звънят на 27 000 българи?
- Къде отиде фолк звездата Преслава с мъжа си?
- Коя известна група идва догодина на морската гара в Бургас?
- Какво се прави на Малка Богородица?
- Интервюто е с актрисата и ТВ водеща Ралица Паскалева.
