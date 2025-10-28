Х ебър и Левски за пети път се изправят един срещу друг в турнирите за националната купа. Равносметката досега е три победи за Левски и една за Хебър при обща голова разлика 11-4. При три от тези случаи всичко е трябвало да се решава в един мач в Пазарджик. За първи път това се случва на осминафиналите през далечната вече 1949-а. На 3 април Левски побеждава леко с 4:1. След това минават почти 4 десетилетия преди двата отбора да се срещнат отново. Това става през 1988-а, отново в Пазарджик. Денят е 17 декември и е снежен, и студен. Левски побеждава още по-категорично с 5:1. Два гола бележи Емил Велев – Кокала, а по един добавят Божидар Искренов и Васил Драголов, а Петър Ковачев от домакините си вкарва автогол. Почетното попадение за тях е дело на Кирил Василев. Треньор на Левски този мач е Добромир Жечев, а домакините са водени от Кирил Въгларов. Любопитното е, че в техните редици в този мач е легендата на Славия – Младен Радков.

В началото на 1991 година пък двата отбора се изправят един срещу друг на неутрален терен в Ямбол. Интересното е, че това е последния сезон, в който в турнира за Купата има групова фаза. Именно в нея двата тима се срещат, а другите два отбора също са с голяма разлика в класите – ЦСКА и Чумерна Елена. Ясно е, че Вечното дерби ще реши спора за първото място. По програма обаче първият съперник е Хебър. „Сините“ се справят трудно с тима от Пазарджик и печелят само с 1:0 с гол на Велко Йотов в 76-ата минута. След това бият ЦСКА с 2:0 в Ямбол и решават всичко в групата. Последната среща с Хебър за Купата обаче бе злополучна за „сините“ и те паднаха на осминафинала преди две години с 1:2. Така успеваемостта им срещу този съперник в турнира бе намалена от 100 на 75 процента.

Интересното е, че в два от трите сезона, в които преодоляват Хебър в турнира, „сините“ взимат Купата. Това става през 1949-а, както и през 1991-а, докато през 1988/89 се дънят на полуфинал срещу Черноморец.

Още четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX