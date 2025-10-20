Лудогорец се намира в дупка и не спечели нито веднъж в последните си 3 мача – 0:2 от Бетис, 0:0 с ЦСКА и домакинско 1:1 със Спартак Вн, което бавно, но сигурно започва да компрометира шансовете за 15-ата поредна титла. И докато другите два двубоя бяха по-скоро с очакван изход, то издънката срещу „соколите“ отново разклати позициите на треньора Руи Мота. Още повече, че в следващите 18 дни на „орлите“ им предстоят цели 5 гостувания – на Йънг Бойс в Лига Европа, на ЦСКА 1948 в първенството, на Черноморец Бс за Купата на България, на Черно море от Първа лига, както и на Ференцварош в Европа. За капак, точно преди паузата Лудогорец приема коварния тим на Арда. А уж най-сигурният мач от всички – този със Спартак Вн, не беше спечелен.

Разбира се, „соколите“, водени от Гьоко Хаджиевски, не може да не бъдат похвалени, за това, че без дори да получават пари, играят на макс срещу всеки. Но Лудогорец е участник в Лига Европа, с футболисти за милиони евро, които просто няма как да си позволят подобен тип издънка. А не вървят ли нещата, виновникът в повечето случаи е един – треньорът. По време на паузата явно Руи Мота не е направил достатъчно, за да може отборът му да вдигне нивото си. Да, наясно сме, че някои от играчите са били национали и са отсъствали от тренировките, но всички други основни са били на разположение. Тук визираме Недялков, Алмейда, Сон, Нареси, Калоч, Кайо Видал, Текпетей, Ерик Маркус, Ерик Биле, Петър Станич... И въпреки това прогрес няма. Ама никакъв. Лудогорец беше трагичен през първото полувреме срещу варненци, игра добре 20 минути през втората част, стигна до гол, гредата спря Ерик Биле от гол, а бяха направени и още няколко пропуска. Но това не беше достатъчно, защото „соколите“ се бранеха доста добре. А в интерес на истината дори имаха и едно чисто положение, от което обаче не успяха да се възползват.

Това, което представлява Лудогорец при Руи Мота, със сигурност го няма в учебниците по футбол. Португалецът, водил Дила Гори от Грузия и Ноа от Армения, само веднъж намери точните си 11 – при гостуването на Малмьо, където „орлите“ спечелиха само 2:1, въпреки че надиграха тотално шведския тим. През целия сезон до момента все нещо му липсва, все прави по една или две грешки в състава, което в крайна сметка се оказа решително. Например, срещу Спартак Вн задължително титуляри трябваше да бъдат Ерик Биле и Ивайло Чочев. Вместо това обаче отново гледахме безобразния Матеус Машадо, който водеше атаката. С този футболист Лудогорец играе с 10 души, но явно Мота не вижда това, а в крайна сметка той носи отговорност. През втората част срещу Спартак Вн Мота игра с един футболист по целия десен фланг – Станислав Иванов, но за сметка на това с двама на лявото крило – Кайо Видал и Ерик Маркус. По-голям дисбаланс трудно можем да видим. В Лудогорец на Руи Мота много често даден футболист не играе на своята позиция и от това страда играта на отбора. Срещу ЦСКА в предишния кръг незнайно защо Кайо Видал, който е изключително силен на лявото крило, игра 1/3 от времето отдясно. Така се губи най-силното му качество – да финтира и да шутира.

Но всичко това са дребни фрагменти от цялостната картинка. Още от лятната подготовка досега Лудогорец е криволичещ във формата си. Продължава без ясен титулярен състав, а нито в Европа, нито в първенството, целите се изпълняват. Точно заради това изобщо няма да е изненада при загуба от Йънг Бойс в четвъртък, португалецът да стегне куфарите. Всичко, до голяма степен, зависи именно от този мач.

БОГОМИЛ РУСЕВ

