Александър Димитров ще се изравни с легендата Красимир Балъков, ако България се издъни в още един мач под негово ръководство. Досега само героят от САЩ'94 е успял да натрупа 4 поредни загуби като национален селекционер. Бала тръгна с издънки в европейските квалификации през 2019 година – 1:2 от Чехия, 2:3 от Косово и 0:4 от Англия. Серията продължи с 1:3 в контролата с Ейре. И едва в петата си среща успя да хване ръка - -0:0 с Черна гора. Това обаче не го спаси и следващата му загуба бе и последна за него начело на „лъвовете“. Бала изкара като селекционер общо 139 дни.

Иначе още двама специалисти са били в ситуацията на Александър Димитров – 3 провала от 3 мача. Това са унгарецът Фогъл през 30-те и Стоян Орманджиев при един от много си престои през 1964-а. И при двамата обаче трите загуби не са в толкова значими мачове както при Бала и Александър Димитров.

Друг любопитен факт е, че сега за втори път в историята си можем да завършим световни квалификации само със загуби. Досега това се е случвало единствено през 1934 година. Тогава обаче мачовете са само 3, а сега бройката набъбна на 5! Лошото за Димитров е, че едва ли ще получи нов шанс за изява, ако България загуби и от Грузия. Както „Мач Телеграф“ вече писа, има голяма възможност Любослав Пенев да се завърне начело на „лъвовете“ след Нова година, ако запишем издънка срещу Хвича и компания.

