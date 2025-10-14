С елекционерът на България Александър Димитров призна, че е бил подготвен за „звучните шамари“, които предстоят начело на тима. Той стартира кариерата си при мъжете с 1:6 у дома срещу Турция. Пред NOVA наставникът разкри, че в краткосрочен план ще се опита да намали индивидуалните грешки, а след това всичко останало. “Вземайки отбора бяхме наясно колко тежко ще бъде и колко тежки и звучни шамари ще изядем. Надявам се да минимизираме индивидуалните грешки, защото те повлияха на жестокия краен резултат. Жестокият, за мен лично, краен резултат от онзи ден”, сподели Александър Димитров.

Срещу „Ла фурия роха“ България ще трябва да се справя и с редица статистически показатели. През този век нямаме вкаран гол срещу испанците. „За да успеем да спечелим срещу България, ще трябва да сме най-добрата версия на себе си. Да, имаме контузени, но това дава шанс на останалите играчи да покажат огромния потенциал с който разполагат. За нас победата би могла да значи класиране за световно първенство, а това е най-важното за нас“, сподели селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте.

Двубоят между Испания и България на е от 21:45 часа.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX