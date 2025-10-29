Т реньорът на Миньор Ангел Червенков разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за срещата с Черно море преди днешната среща за Купата на страната. Той разкри, че има някои кадрови проблеми, но това е чудесна възможност за някои други да се докажат. „Очаквам да стане един интригуващ двубой. В такива срещи за Купата на България се случва всичко. Много са непредвидими тези мачове. Изправяме се срещу един от най-качествените тимове в Първа лига. Те са един добре изграден състав с много голям опит. Ние имаме нашите си проблеми, но съм наясно със стартовите 11. Ще дадем шанс на някои играчи, които не са играли толкова много до момента през сезона. Ще бъде здрава битка и силно се надявам да зарадваме нашите привърженици. Не ни е страх от тях. Готвим се добре и съм доволен от старанието на играчите.“, заяви Червенков.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

