Б отев Пловдив схруска Спартак Плевен с 4:0 и стана първият отбор, който се класира за османифиналите за Купата на България.

Попаденията за успеха реализираха Никола Илиев от дузпа, Самуел Калу, Никола Солдо и Димитър Митков.

Още в 9-ата минута отборът на Ботев Пд поведе с 1:0 след попадение от дузпа, реализирана от Никола Илиев. 11-метровият удар беше отсъден за нарушение на Монир Ал Бадарин срещу Сануел Калу.

След още половин час игра гостите от Пловдив оформиха контраатака след грешка в средата на терена, Никола Илиев открадна топката, напредна, пусна към Калу, който с точен удар отблизо увеличи преднината на "канарчетата", след като топката преди това се отби в гредата.

След почивката преднината стана класическа за Ботев Пловдив. В 49-ата минута Никола Солдо се разписа за 3:0. Андрей Йорданов центрира от фал, дълбоко по десния фланг, топката попадна в бранителя на "канарчетата", който засече с глава на втора греда.

​В 73-ата минута надмощието на пловдивчани беше ознаменувано с ново попадение. Таилсон се откъсна, пусна към Димитър Митков, който от непосредствена близост вкара в мрежата на Спартак Плевен за 4:0.

