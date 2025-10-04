Ч ерно море победи с 3:1 Монтана като гост в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Това бе трети успех за „моряците“ в последните 4 мача от първенството.

Гостите поведоха още в 8-ата минута. Димитър Тонев се възползва от лошо изчистена топка и вкара. Кристофър Ачемпонг отправи опасен изстрел за Монтана, но вратарят на Черно море Пламен Илиев спаси. В 34-ата минута „моряците“ стигнаха до втори гол. Тонев изведе Селсо Сидни, който вкара със силен удар. Малко след това Георги Лазаров пропусна още един шанс за гостите.

Монтана се върна в мача малко след началото на второто полувреме. Иван Коконов стреля от пряк свободен удар, но уцели стената. Топката обаче се върна в него, а при втория изстрел той не сбърка. В 75-ата минута Асен Чандъров пропусна страхотен шанс да отбележи трети гол за гостите, като не успя да преодолее вратаря Марсио Роса. Само 4 минути по-късно гостите все пак отбелязаха трето попадение. Георги Лазаров бе изведен на добра позиция, Костадин Илиев само чукна топката, а играчът на Черно море отбеляза на празна врата.

Черно море е на трето място с 22 точки, Монтана е на 10-о с 11.