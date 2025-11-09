Ф утболистите се отнесоха подобаващо с колегата си Джеймс Ето’о, който ще вкара в джобовете им доста сериозни премии с попадението, което вкара за 1:0 на Левски. Автобусът на "червените" се тресеше от песни за него, а наградата, която получи от Диема за "Играч на мача" бе обявена за Златната топка

Мохамед Брахими даде тон с рефрена на песента, която ознаменува успехите на ПСЖ през миналия сезон и "Златната топка" на Дембеле. Брахими обаче промени „Et Ousmane Ballon d'Or“ на „James Eto'o Ballon d'Or“.

Техническият директор Михаил Александров пък изля душата си в Инстраграм. Ето какво написа той:

Думата "ДЕРБИ" в своят пълен смисъл - напрежение, емоция, радост за едни и тъга за други!

Благодарим на всеки фен, който беше на стадиона! Вие показахте подкрепа и сплотеност! Такава, каквато винаги е водила клуба ни напред!

2 цитата за историята:

1. Карим Абдул-Джабар: „Можеш да спечелиш само ако научиш как да губиш.“

2. "De se ipso modifice, de aliis honorifice - За себе си скромно, а за другите с почит." Аз бих добавил - "И уважение"

...който, както иска да го разбира!

САМО ЦСКА!