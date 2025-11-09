Diema Sport

12:30 Славия – Монтана, efbet Лига

15:00 ЦСКА 1948 - Черно море, efbet Лига

17:30 Лудогорец – Арда, efbet Лига

20:00 Баскетбол: Ховентут - Реал Мадрид, Лига Ендеса

22:30 НБА: Милуоки Бъкс - Хюстън Рокетс

Diema Sport 2

13:15 Баскетбол: Жирона – Барселона, Лига Ендеса

16:00 Астън Вила – Борнемут, Висша лига

18:30 Манчестър Сити – Ливърпул, Висша лига

21:00 Панатинайкос – ПАОК, Суперлига

01:00 НБА: Мемфис Гризлис - Оклахома Сити Тъндър

Diema Sport 3

14:30 Холщайн Кийл - Фортуна Дюселдорф, Втора Бундеслига

16:30 Фрайбург - Санкт Паули, Бундеслига

19:00 Формула 1: Състезание за Гран при на Бразилия

21:45 Лион – ПСЖ, Лига 1

Nova Sport

13:00 Световно първенство по брейк, финал

16:00 Нотингам – Лийдс, Висша лига

18:30 Щутгарт – Аугсбург, Бундеслига

20:30 Айнтрахт – Майнц, Бундеслига

MAX Sport 1

08:30 Голф: Abu Dhabi HSBC Championship

15:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино, Алкарас – Де Минор

19:00 Волейбол - Серия А1: Лубе Чивитанова - Верона

21:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино, Зверев - Шелтън

MAX Sport 2

11:35 Moto GP: Загрявка преди Гран при на Португалия

13:00 Национална баскетболна лига: Ботев (Вр) - Локомотив (Пд)

15:15 Moto GP: Гран при на Португалия

16:30 Moto 3: Гран при на Португалия

17:45 Moto 2: Гран при на Португалия

20:00 НФЛ: Тампа Бей Бъканиърс - Ню Инглънд Пейтриътс

23:20 НФЛ: Сан Франциско 49 - Лос Анджелис Рамс

05:00 НХЛ: Ванкувър Кенъкс - Колорадо Авеланш

MAX Sport 3

07:00 Световен рали шампионат: Япония

13:30 Аталанта – Сасуоло, Серия А

16:00 Болоня – Наполи, Серия А

19:00 Рома – Удинезе, Серия А

21:45 Интер – Лацио, Серия А

MAX Sport 4

15:00 Атлетик Билбао – Овиедо, Ла Лига

17:15 Райо Валекано - Реал Мадрид, Ла Лига

19:30 Валенсия – Бетис, Ла Лига

22:00 Селта – Барселона, Ла Лига

RING

13:15 Утрехт - Аякс, Ередивизи

17:45 АЗ Алкмаар - ПСВ Айндховен, Ередивизи

20:00 Фамаликао - Порто, Примейра лига

22:30 Бенфика - Каса Пиа, Примейра лига

EUROSPORT

08:00 Снукър: Международен шампионат, финал

13:30 Снукър: Международен шампионат, финал

EUROSPORT 2

07:45 Колоездене: Критериум Сайтама, мъже

15:50 Колокрос: Европейско първенство в Миделкерке, мъже

22:00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип

БНТ 3

13:25 Волейбол: Левски - ЦСКА, среща от Националната волейболна лига, жени

