Diema Sport
12:30 Славия – Монтана, efbet Лига
15:00 ЦСКА 1948 - Черно море, efbet Лига
17:30 Лудогорец – Арда, efbet Лига
20:00 Баскетбол: Ховентут - Реал Мадрид, Лига Ендеса
22:30 НБА: Милуоки Бъкс - Хюстън Рокетс
Diema Sport 2
13:15 Баскетбол: Жирона – Барселона, Лига Ендеса
16:00 Астън Вила – Борнемут, Висша лига
18:30 Манчестър Сити – Ливърпул, Висша лига
21:00 Панатинайкос – ПАОК, Суперлига
01:00 НБА: Мемфис Гризлис - Оклахома Сити Тъндър
Diema Sport 3
14:30 Холщайн Кийл - Фортуна Дюселдорф, Втора Бундеслига
16:30 Фрайбург - Санкт Паули, Бундеслига
19:00 Формула 1: Състезание за Гран при на Бразилия
21:45 Лион – ПСЖ, Лига 1
Nova Sport
13:00 Световно първенство по брейк, финал
16:00 Нотингам – Лийдс, Висша лига
18:30 Щутгарт – Аугсбург, Бундеслига
20:30 Айнтрахт – Майнц, Бундеслига
MAX Sport 1
08:30 Голф: Abu Dhabi HSBC Championship
15:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино, Алкарас – Де Минор
19:00 Волейбол - Серия А1: Лубе Чивитанова - Верона
21:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино, Зверев - Шелтън
MAX Sport 2
11:35 Moto GP: Загрявка преди Гран при на Португалия
13:00 Национална баскетболна лига: Ботев (Вр) - Локомотив (Пд)
15:15 Moto GP: Гран при на Португалия
16:30 Moto 3: Гран при на Португалия
17:45 Moto 2: Гран при на Португалия
20:00 НФЛ: Тампа Бей Бъканиърс - Ню Инглънд Пейтриътс
23:20 НФЛ: Сан Франциско 49 - Лос Анджелис Рамс
05:00 НХЛ: Ванкувър Кенъкс - Колорадо Авеланш
MAX Sport 3
07:00 Световен рали шампионат: Япония
13:30 Аталанта – Сасуоло, Серия А
16:00 Болоня – Наполи, Серия А
19:00 Рома – Удинезе, Серия А
21:45 Интер – Лацио, Серия А
MAX Sport 4
15:00 Атлетик Билбао – Овиедо, Ла Лига
17:15 Райо Валекано - Реал Мадрид, Ла Лига
19:30 Валенсия – Бетис, Ла Лига
22:00 Селта – Барселона, Ла Лига
RING
13:15 Утрехт - Аякс, Ередивизи
17:45 АЗ Алкмаар - ПСВ Айндховен, Ередивизи
20:00 Фамаликао - Порто, Примейра лига
22:30 Бенфика - Каса Пиа, Примейра лига
EUROSPORT
08:00 Снукър: Международен шампионат, финал
13:30 Снукър: Международен шампионат, финал
EUROSPORT 2
07:45 Колоездене: Критериум Сайтама, мъже
15:50 Колокрос: Европейско първенство в Миделкерке, мъже
22:00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип
БНТ 3
13:25 Волейбол: Левски - ЦСКА, среща от Националната волейболна лига, жени