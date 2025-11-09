И звестният привърженик на Левски Владислав Карамфилов бе категоричен, че "сините" ще бъдат шампиони, нищо че загубиха дербито . "Днес, когато гледах мача, видях новия шампион на България. До сега ми се искаше това да е Левски. Но днес вече съм сигурен, че ще е така! Да, знам резултата. Но Левски игра шампионски. Евтините хитринки и селския циркаджилък победиха. Левски загуби мача, но ще спечели шампионата! Помнете какво казвам - КУПАТА Е СИНЯ! ТЕБ ОБИЧАМ И ЖЕЛАЯ - С ЛЕВСКИ ДО КРАЯ!!!!", написа Въргала във Фейсбук.

Илиан Раева се възползва от неговото мнение и го публикува на стената си в същата социална мрежа. Както е известно, съпругът й Наско Сираков отказа да коментира дербито. Медийният директор Климен Дончев се извини за загубата и обяви, че сега не е време за извинения, а за работа. "Боли ни, защото ни пука! Трябва да приемем загубата с достойнство и да продължим да работим в същото темпо. Няма друг начин и няма смисъл от оправдания. Само “Левски” и поклон пред тази публика", написа той.