В каралият пет гола на Лудогорец ЦСКА 1948 е последният осминафиналист за Купата на България след лесен успех с 4:0 над Янтра в Габрово.

Борислав Цонев вкара два гола, първият от които бе след красиво изпълнение на пряк свободен удар. Другите две попадения бяха дело на Георги Русев и Зе Витор, намерили мрежата на "ковачите" в края на двубоя.

Трябва да се отбележи, че това бе първа загуба за Янтра през този сезон. Просто класата на втория в елита обаче е много по-висока от тази на втоеия във Втора лига.