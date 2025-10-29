Х ристо Янев е един от най-успешните треньори в историята на ЦСКА специално в мачовете за Купата на България. „Червените“ спечелиха с него турнира през сезон 2015/16, когато бяха част от Югозападната „В“ група. Янев и воденият от него млад състав направиха най-дългия поход, завършил с вдигането на трофея. Като третодивизионен отбор „червените“ трябваше да започната от областните предварителни кръгове на надпреварата.
