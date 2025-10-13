О тборите от елита на българския футбол научиха датите и часовете за мачовете си от първия основен кръг в турнира за Купата на България. Мачовете ще бъдат от вторник до четвъртък (28-30 октомври), като първият двубой е от 12:45 часа във вторник между Спартак Плевен и Ботев Пловдив. ЦСКА и Левски ще играят в един ден – сряда, 29 октомври, като „червените“ гостуват на Севлиево от 13:30 часа, а „сините“ гостуват на Хебър в същия ден от 16:30 часа. Носителят на Купата – Лудогорец, ще гостува на Черноморец Бургас от 13:30 часа в четвъртък, 30 октомври.
КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/16-ФИНАЛИ
На 28 октомври от 12:45 часа
Спартак Пл – Ботев Пд
От 13:30 часа
Бдин – Добруджа
Рилски спортист – Локо Сф
Ямбол – Спартак Вн
От 15:45 часа
Фратрия – Арда
От 18:45 часа
Дунав – Локо Пд
На 29 октомври, сряда от 12:00 часа
Миньор Пк – Черно море
От 13:30 часа
Севлиево – ЦСКА
Марек – Монтана
Витоша Бистрица – Берое
Спартак Пд – Славия
Спортист Своге – Септември Сф
Загорец – Ботев Вр
От 16:30 часа
Хебър – Левски
На 30 октомври, четвъртък, от 13:30 часа
Черноморец Бс – Лудогорец
От 16:30 часа
Янтра – ЦСКА 1948