О тборите от елита на българския футбол научиха датите и часовете за мачовете си от първия основен кръг в турнира за Купата на България. Мачовете ще бъдат от вторник до четвъртък (28-30 октомври), като първият двубой е от 12:45 часа във вторник между Спартак Плевен и Ботев Пловдив. ЦСКА и Левски ще играят в един ден – сряда, 29 октомври, като „червените“ гостуват на Севлиево от 13:30 часа, а „сините“ гостуват на Хебър в същия ден от 16:30 часа. Носителят на Купата – Лудогорец, ще гостува на Черноморец Бургас от 13:30 часа в четвъртък, 30 октомври.

КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/16-ФИНАЛИ



На 28 октомври от 12:45 часа

Спартак Пл – Ботев Пд

От 13:30 часа

Бдин – Добруджа

Рилски спортист – Локо Сф

Ямбол – Спартак Вн

От 15:45 часа

Фратрия – Арда

От 18:45 часа

Дунав – Локо Пд



На 29 октомври, сряда от 12:00 часа

Миньор Пк – Черно море

От 13:30 часа

Севлиево – ЦСКА

Марек – Монтана

Витоша Бистрица – Берое

Спартак Пд – Славия

Спортист Своге – Септември Сф

Загорец – Ботев Вр

От 16:30 часа

Хебър – Левски

На 30 октомври, четвъртък, от 13:30 часа

Черноморец Бс – Лудогорец

От 16:30 часа

Янтра – ЦСКА 1948