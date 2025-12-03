Ф утболистите и щабовете на ЦСКА и Локомотив Пловдив засвидетелстваха своята подкрепа към легендата на българския футбол Любослав Пенев минути преди началото на сблъсъка помежду им от Първа Лига. Играчите на двата тима излязоха на терена, облечени със специални фланелки, посветени на Ел Голеадор.

Поводът за емоционалния жест е новината за здравословното състояние на бившия нападател и треньор, който се бори с онкологично заболяване. С този акт двата клуба демонстрираха, че съперничеството остава на заден план, когато става дума за човешки живот, и изпратиха силно послание за кураж и единство към Пенев в тежката му битка.

Привържениците и на двата отбора се обединиха в този миг, като стадионът бе огласен от мощни скандирания на името на Любо Пенев. Публиката на ЦСКА вдигна и специален транспарант с ясно послание към легендата на отбора: "Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач".

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX