Н а сафари се сгоди британската тенис звезда Камерън Нори. 30-годишният играч, който води с 2-1 победи в мачовете си с Григор Димитров, поиска ръката на Луиз Джейкъби с импровизиран пръстен.

Двамата са заедно още от 2019 г., след като се запознават в Ню Йорк. Луиз (35) е родена в Чикаго и е моден дизайнер, като в началото отклонявала ухажвания на играча, защото не вярвала, че връзката ще проработи при натоварения им трафик. Нори обаче се постарал да я спечели, което окончателно станало, когато работодателят й фалирал, а Камерън я поканил да го подкрепя на турнира във Виена. Оттогава те се посвещават на неговата кариера и пътуват заедно.

„Специален момент от нашето пътуване до Южна Африка. Наздраве за красивия живот заедно с моята най-добра приятелка. Тепърва ще има истински пръстен“, увери Камерън, който завърши сезона под №27 в ранглистата, но е достигал №8.

Годениците са отседнали в луксозен частен резерват в националния парк „Крюгер“, където видяха отблизо лъвове и слонове. Мястото се намира на 6 часа от родния на Камерън Йоханесбург. Когато е на 3, той се мести в Нова Зеландия, а от 16-годишен представя Великобритания.