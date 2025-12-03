И сторическа среща, пет часа преговори, мили очаквания – и почти никакъв резултат. Така приключи визитата на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Кремъл, където двамата пратеници на Доналд Тръмп опитаха да склонят Владимир Путин към мирно споразумение за Украйна. Удари на дипломацията имаше, пробив – не.

Американците пристигнаха в Москва въоръжени с „преработен“ мирен план – уж по-строг, уж съобразен с тревогите на Киев и европейските столици. Но в Кремъл бързо изстудиха ентусиазма. Части от предложението били „абсолютно неприемливи“ за Русия, заяви говорителят Юрий Ушаков. Компромис? „По ключови въпроси няма такъв“, отсече той.

ТРИЧАСОВА СРЕЩА: Путин и и пратеникът на Тръмп разговаряха в Москва

Преди срещата Путин отново вдигна зaлога, предупреждавайки, че Русия „не иска война с Европа“, но ако тя започне – „няма да има с кого да се преговаря“. Дипломатически шантаж или реална заплаха? Европа преглъща сухо.

Въпреки това срещата мина с любезности. Уиткоф и Къшнър дори направиха туристическа разходка по Червения площад, а Уиткоф похвали Москва като „великолепен град“. В Кремъл обаче ги чакаха хладни усмивки. Разговорите били „полезни и конструктивни“, но без нито един решаващ напредък.

Путин готов за трайно мирно споразумение с Украйна

Путин не затвори вратата към мир – но и не я отвори. Руският лидер продължава да играе по собствената си схема, държейки в ръцете си всички карти, които според него ще му донесат победа „така или иначе“ на бойното поле.

Вашингтон засега мълчи. Киев чака. Европа се готви за нова напрегната седмица. А войната – продължава.