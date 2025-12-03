Ф ИФА официално представи впечатляващ списък с водещи и артисти, които ще вдъхнат живот на церемонията по тегленето на жребия за Световното първенство по футбол този петък. Събитието обещава да бъде истински спектакъл, съчетаващ холивудски блясък и музикални изпълнения от световна класа. Церемонията, която ще се проведе във Вашингтон, ще бъде водена от изключително популярни лица. На сцената ще излязат: супермоделът Хайди Клум, комикът и актьор Кевин Харт, холивудският актьор и продуцент Дани Рамирес.

Тяхното присъствие гарантира комбинация от елегантност, хумор и кино излъчване, които ще зададат тона на вечерта. Освен блясъка от Холивуд, вечерта ще бъде озвучена от легендарни музикални изпълнения. Прочутият тенор Андреа Бочели ще се присъедини към международната суперзвезда Роби Уилямс. Двамата ще пеят заедно с известната американска певица Никол Шерцингер, обещавайки незабравимо шоу за милионите фенове по света.

Бочели и Уилямс обаче няма да са единствените, които ще нажежат атмосферата. За да увенчае празненството след края на жребия, на сцената ще излезе легендарната група Village People. Те ще осигурят грандиозния финал на церемонията с изпълнение на своя емблематичен химн „Y.M.C.A.“, с което ще гарантират, че събитието ще завърши с енергия и в дух на глобално единство.

С три държави домакини и за първи път с 48 отбора участници, този жребий не просто определя групите, но и дава официален старт на обратното броене до Световното първенство по футбол през 2026 г. Очакванията са огромни, а церемонията е само първата стъпка към един исторически турнир.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX