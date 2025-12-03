Д жей Ди Ванс , настоящ вицепрезидент, може да наследи Доналд Тръмп като президент на САЩ. Това е прогнозата на милиардера Илон Мъск , според Politico.

Освен това Мъск прогнозира, че Ванс ще служи два последователни мандата като президент на Съединените щати. „Мъск прогнозира, че страната е в началото на „велик 12-годишен период“, който включва втория мандат на Тръмп и двата последващи мандата на Ванс“, се посочва в изданието.

Отбелязва се, че бизнесменът е направил прогнозата по време на среща със служители на Министерството на ефективността на правителството на САЩ (DOGE), на която е присъствал онлайн.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също е сред хората, за които се спекулира, че може да бъде следващият държавен глава.