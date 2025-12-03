И спания се готви да въведе отново изискванията за носене на маски в болниците и други медицински заведения, тъй като страната е изправена пред рязко увеличение на случаите на грип преди зимата. Министерството на здравеопазването издаде национално предупреждение и работи по координиран план с регионалните правителства за ограничаване на инфекциите и защита на уязвимите групи.

Връщането на маските бележи най-значимото възстановяване на мярка от ерата на пандемията, откакто бяха премахнати ограниченията заради COVID-19. Длъжностните лица подчертават, че мярката е превантивна и има за цел да облекчи натиска върху болниците, които вече се борят с COVID-19 и други респираторни заболявания, предава Daily Star.

Няколко региона, включително Арагон и Андалусия, вече започнаха да препоръчват или изискват носенето на маски в болниците и домовете за възрастни хора. Министерството на здравеопазването планира да въведе унифициран протокол във всички 17 автономни общности. Въпреки че правилата ще бъдат стандартизирани, регионите ще могат да коригират мерките въз основа на местните нива на заразяване, заетостта на болниците и разпространението на грип.

Съгласно предстоящите насоки, маските ще бъдат задължителни за пациенти, посетители и персонал в болници, центрове за първична медицинска помощ и заведения за жилищни грижи във високорискови райони. Центровете, лекуващи имунокомпрометирани пациенти, и старческите домове ще бъдат с приоритет поради по-високия риск от тежки усложнения.

Извън здравните заведения носенето на маски ще остане силно препоръчително за хора със симптоми, възрастни хора и хора с хронични заболявания, но няма да бъде задължително, освен ако местните власти не повишат нивото на тревога.

За емигрантите, живеещи в Испания, връщането на маските в медицинските среди означава подготовка за носене на предпазни средства за лице при посещение на болници, клиники или домове за възрастни хора.

Тъй като регионалните власти могат да прилагат правилата по различен начин, на емигрантите се препоръчва да проверяват актуализации както от националните, така и от регионалните здравни служби.

Испания също ускорява кампанията си за ваксинация срещу грип. Възрастните хора, здравните работници и хората с хронични заболявания се призовават да се ваксинират възможно най-скоро.