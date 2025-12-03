Е ртан Томбак отново е футболист на Черно море, както личи от тимовия лист на „моряците“ за гостуването на Берое. Черно море не е обявявал официално завръщането на защитника, който само преди година записа дебют за националния отбор. Томбак е сред резервите на Илиан Илиев под Аязмото.

Томбак се е завърнал в родния си клуб Черно море, след като няколко месеца бе без отбор, а дори се смяташе, че се е отказал от футбола след престоя си в Славия. 26-годишният Томбак бе част от „белите“ между септември 2019 г. и юни 2025 г.

Преди години Томбак пристигна на „Овча купел“ при сходни обстоятелства – остана без отбор, но за по-кратък период от време, като се твърдеше, че се е отказал. Тогава Томбак в крайна сметка парафира със столичани. За Славия Томбак игра в продължение на почти 6 години, стигна и до националния отбор на България, където записа един мач по време на престоя на Илиан Илиев.

