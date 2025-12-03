С илният човек в Ботев Пловдив – Илиян Филипов, скочи срещу собственика на Локомотив Пловдив – Христо Крушарски.

Бизнесментт пусна пост във Facebook, на който има снимка на Крушарски, като намекна, че той „е звъннал на треньора на Арда – Тунчев, за да го инструктира как трябвало на всяка цена да победи Ботев“.

Двубоят между Арда и Ботев Пловдив в Кърджали от 18-ия кръг на шампионата завърши 0:0.

Ето какво гласи целият пост на Илиян Филипов, който бе публикуван малко след 00 часа на 3 декември:

„Днес развалихме празника в село Говедаре.

Случайно се дочу, че един „футболен бос“ е звъннал на треньора на Арда – Тунчев, за да го инструктира как трябвало на всяка цена да победи Ботев в днешния мач.

Явно като бивш работодател, човекът от Говедаре още си мисли, че ще реди класирането в Efbet лигата и че всички трябва да играят по неговата свирка.

Е, г-н ракетчик… не ви се получи.

Съжалявам“.