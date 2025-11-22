Ц СКА записа нова гръмка победа - 2:1 над Ботев Пд. Герой за "червените" стана Леандро Годой, който се разписа 2 пъти. Второто му попадение дойде в последни секунди на продължението, но така трите точки станаха още по-сладки. Преди това Око-Флекс даде преднина за "канарчетата" в 6-ата минута.

Малко след това Маскоте поиска дузпа, но такава не бе осъдена, а Тодор Неделев направи голям пропуск. След почивката имаше "червен" вихър, който погълна Ботев. Нищо, че Питас пропусна дузпа, а Наумов твореше чудеса под рамката. Това бе второ поредно домакинство, в което Кошмара Годой вкарва 2 гола, а ЦСКА вече е на 2 точки от Топ 4 с петата поредна победа.