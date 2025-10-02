Л евски може да се пребори за титлата, заяви изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров на благотворителния футболен турнир „Емил Шарков“. Той бе поканен да открие надпреварата, която се провежда на игрищата в "Спортна зона", а събраните средства са за деца на загинали служители от системата на МВР.

„Има надежда и тази надежда я споделям с всички наши привърженици. Благодаря им от все сърце за помощта, която оказаха през последните няколко години и за това, че във всеки изминал мач те са зад отбора. Подкрепят ни, окуражават ни, помагат финансово и това е много важно за нас. Ние им се отблагодаряваме с добрата игра и прозрачността, която показваме през последните години", сподели пред БНТ Боримиров.

Той изрази надежда, че съдийството ще остане на заден план в борбата за титлата.

„Тази година мечтаем да имаме възможността да се преборим с Лудогорец и с останалите отбори в шампионата за първото място. Надявам се да успеем.

Надявам се и съдийството да е на ниво, а не да се оказва важният фактор във всеки мач", добави Боримиров.

