К апитанът на националния отбор Кирил Десподов бе доволен от победата с 2:1 над Грузия. Крилото на ПАОК е на мнение, че играчите са искали силно успеха, за да покажат, че могат да играят качествен футбол. “Мисля, че играхме компактно и си чакахме моментите на контраатака. Добре си изиграхме ситуациите. Щастливи сме, че взехме победа. Казахме си, че трябва да играем за нашата чест и да покажем, че можем. В предния мач с Турция показахме, че можем в някои моменти. Всички искаме нещата да тръгнат нагоре. Много бяха трудни тези квалификации, но трябва да се опитваме да играем футбол. Аз съм добре, натрупаха ми се доста мачове. Днес имах лек проблем. Щом треньорът е преценил да бъда сменен, това е негово решение”, каза Десподов.

Филип Кръстев добави: “Такива победи са важни, въпреки че днес завършихме може би най-слабите си квалификации. Трябва да забравим тази година, като запомним грешките си. Нека да вземем този лагер за позитив и да играем по-силно на следващия. Има много неща да се анализират от тези мачове. Най-важното е, че този лагер играхме футбол за разлика от предишните. Реалната ни цел сега е да играем добър футбол и да се противопоставяме на отборите. Ако Господ е с нас, ще прославим неговото дело и ще постигнем по-добри резултати. Мисля, че днес раздаването на целия отбор бе на ниво. Изиграхме много добре тактически мача”, каза Кръстев.

Голмайсторът Георги Русев: “Беше специално за мен, въпреки че ми е втория гол. Надявам се да имам още много и все да са красиви като този. Атаката беше красива, отиграването на Здравко също. Трябва да сме здраво стъпили на земята, това не означава нищо. Всеки може да направи една победа, но постоянството и добрата игра ще носят успехи. Но е приятно да прекъснеш негативна серия. Отдавна не сме водили 2:0 и решихме през второто полувреме да предприемем стъпка назад. Накрая можеше и да съжаляваме. Ако трябваше да променим само едно нещо, щеше да е прекалено лесно. Много неща са. Виждате другите как се развиват - налагат собствени кадри, продават играчите си. Когато достигнем това ниво, тогава можем да се борим”, заяви Русев.

Здравко Димитров каза още: “Много е хубаво чувството, когато победиш и то такъв сериозен отбор. Всички дадохме максимума от себе си. Аз 60-ата минута не можех да ходя вече, защото дадох всичко от себе си. Това е пътят. Да се разчита на млади момчета, на хора, които милеят да идват тук и да дават максимума от себе си. Вярвам, че нещата ще бъдат все по-добре. С Турция опитахме така, но не ни се получи. Мисля, че имаме химия с Георги от едно време, ние сме си близки. Радвам се, когато се получават нещата”, заяви Димитров.