Заместник-изпълнителният директор на БФC Добрин Гьонов коментира наболели въпроси в ефира на БНТ. Той бе категоричен, че назначението на Александър Димитров е бил назначен с пълната подкрепа на всички членове на Изпълкома. "Сашо Димитров е много добре познато име. Изключително мотивиран млад специалист. Естествено, бяха разгледани различни варианти, но всички се обединиха, че в момента той е най-подходящият човек да поеме националния отбор.

Димитров има изключително позитивна енергия, която се надявам, че ще предаде на футболистите. Той ги познава добре. С младежкия национален отбор бяха близо до класиране на голям форум. Надявам се да успее да предаде желанието за победа. Както знаете, ситуацията е доста трудна, но в крайна сметка, ако беше лесна нямаше да има треньорска смяна", допълни Гьонов.

- Колко дълга може да бъде зелената светлина на доверие към новия селекционер? Рядко селекционерите изкарват до края на договорите си.

- Не мога да кажа. Професията е динамична. Това да си селекционер включва много фактори. Аз лично се надявам, че ще успее да си изпълни договора, който е за две години. Дай Боже, ако има успехи и виждаме прогрес, той ще бъде продължен. Надявам се и вярвам, че може да бъде по-дългосрочно неговото пребиване начело на националния отбор.

- Георги Иванов, на пресконференцията преди дни при обявяването на Александър Димитров, спомена за продължаващата 3-годишна война.

- Чисто в системата мисля, че има обединение – между клубове, лига, аматьорска лига. Критики винаги ще има и за мен е това е правилно. Те малко или много критиките трябва да ни държат будни, да гледаме други точки. Естествено, хубаво е критиката да бъде градивна, не просто да бъде целенасочена или на личностна основа. Надявам се, че все повече ще успяваме да доказваме, че има доверие към нас. Самите вие забелязвате как в последната една година Футболният cъюз си отвори вратите. Работим много добре с Държавата, с различните общини. Направихме серия от обиколки, отвориха се нови терени. Работим съвместно с Министерство на образованието, с Министерство на спорта. За мен връзката в цялата екосистема е важна да тръгне нагоре футболът. Сам Футболният cъюз не може да промени нещо, нужно е всички заинтересовани страни да бъдат участници в този процес. Правим много програми, които не попадат под прожекторите, защото всички са вторачени върху националния отбор или първенството.

- Споменахте, че работите добре с институциите. Две от тях също бяха замесени с БФC през последните дни – ГДНП и НАП, заради случая със залаганията. Вие сам казахте, че се знае, че част от футболисти са слагали пари на собствени мачове. Колко опасно е това като проблем?

- Това го има абсолютно навсякъде, може би в много по-големи мащаби. Нашата цел не е да наказваме футболистите. Нашата цел е превенция. В момента съм щастлив, че успяхме да го докараме до този етап, че изчистваме името на футбола. Реално погледнато съм убеден, че другите футболисти, малко или много, ще се стреснат. В крайна сметка има правила, които трябва да се спазват. И когато даден човек знае, че това правило няма да бъде спазено, или поточно казано – ако той не го спази няма да има санкция, той може да го игнорира. Важното е, че ние показахме на обществото, че това не е правилно, че трябва да се спазват правилата. И, най-малкото направихме една превенция. С въпросните институции работихме изключително добре и сериозно в продължение на една година. Надявам се, че проверката ще завърши с успех. Тогава вече ще можем да споделим, че това е само началото. Ще продължаваме да работим съвместно да подобряваме българския продукт.

-БФC е само една страна на монетата в този казус. Не ви ли се струва, че санкцията, в този вид, е скромна – 10 000 лв. до погасяването ѝ, след което правата се възобновяват?

- Ако се докаже, че има манипулиране, това е престъпление. Ще има съд и т.нар. За мен лично е началото. Години наред не се е обръщало никакво внимание, от друга страна виждате, че този бизнес е доста агресивен и все повече и повече навлиза. Като първа мярка не е малка сумата. В крайна сметка нашите футболисти не печелят милиони. Наказанието е сурово. Успяхме да разтресем системата, надявам се да спре, или поне да намали драстично това, което се случва. Ако видим, че мерките трябва да станат по-тежки, то тогава можем да мислим съвместно с институциите и за по-сериозни наказания.