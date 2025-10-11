Д ве изненади се получиха в първите мачове от предварителния кръг на Купата на България. Два тима от Трета лига отстраниха отбори от Втора лига - Рилски спортист победи Беласица с 2:1, а със същия резултат Ямбол надви Вихрен.

Красимир Панчев изведе Рилски спортист напред в 74-ата минута, а Васил Божанов изравни. Калоян Доковски вкара победния гол за Рилски спортист в 87-ата минута.

Ямбол поднесе по-голямата изненада с успеха си срещу 4-ия във Втора лига Вихрен. Тимът от Югоизточната Трета лига поведе с 2:0 с голове на Дoнислав Бозев и Петър Принджев в 24-ата и 57-ата минута. Александър Башлиев върна един гол в 72-ата минута за Вихрен. Ямбол успя да удържи успеха.

В следващия кръг Рилски спортист ще приеме Локомотив София, а Ямбол ще е домакин на Спартак Варна.