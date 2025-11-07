Ф ИФА наложи втора забрана на Ботев Пловдив за регистрация на новия футболисти. Новото наказание е влязло в сила от четвъртък (6 ноември), сочи специализираната документация на световната централа.

Според наказанието „канарчетата“ нямат право да картотекират нови попълнения в рамките на три трансферни прозореца. „Жълто-черните“ имат още едно действащо подобно наказание. То е от 24 октомври.

С две подобни санкции и е Берое. От 3 ноември в листата се намира и Спартак (Варна). В списъка има още два български клуба – Верея и Крумовград.