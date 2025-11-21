Ф илип Кръстев се оказа смело момче. Той имаше характера да излезе и публично да каже нещо, което всички знаят, но не смеят да го кажат явно – юношеският ни футбол се намира в състояние на разруха, две поколения футболисти са загубени. И това е основната причина за падението на националния отбор сред най-слабите в Европа, а и в света. Преди това и бившият треньор на Левски Станимир Стоилов отвори темата, като заяви пред „Мач Телеграф“, че проблемите в бг-футбола се знаят, но никой не иска да ги решава. Горе-долу същото, пак пред вестника ни, каза и настоящият треньор на Ботев Пд Димитър Димитров – Херо. И толкова.
