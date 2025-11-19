В ицепрезидентът на БФC Атанас Фурнаджиев, каза, че победата на България с 2:1 над Грузия е венец на това, което играчите са показали в Бурса, Турция. „Аз се радвам, че успяхме да надградим хубавата игра срещу Турция. Отборът показа характер на много тежък стадион, препълнен с публика. Тази победа е един венец на това, което показаха в Турция и играта в Бурса. Силно се надявам да се отрази положително, да изчистим титулярния състав на момчетата, които да играят от първата минута, и да дават максимума от себе си – това искаме от тези футболисти. Когато облекат националната фланелка, да се раздават – независимо дали ще паднем, или бием. Паднахме се в тежка група – Испания, Турция – видяхте, че Турция водеше на Испания на техен терен. Това доказва класата на техните футболисти“, заяви той.

„Никой нищо не иска да забрави. Всеки един мач е придобит опит – както за футболистите, така и за треньора. Трябва да се изчистят футболистите, които заслужават да носят националната фланелка“.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX