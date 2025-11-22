„Изключително добър двубой, искам да поздравя футболистите – играха със самочувствие, агресия, дисциплина, особено на „Тича“. Знаем как играе Черно море. Преместихме се леко напред, важно беше за нас, ще ни даде самочувствие за следващите мачове“, радваше се Станислав Генчев след победата.

„Искаме всеки мач да започваме така – с контри, дълбока преса - днес имахме такава възможност, успяхме да създадем няколко опасности. Вкарахме гол, беше отменен, после пак вкарахме. Важни 3 точки за нашия отбор. При всички положения, ще направим всичко възможно да спечелим мача ни в София. Нямаме загуба извън София, гостувахме на Берое, Добруджа, Лудогорец, Арда... Предстои ни мач с Арда, който видяхме, че е много сериозен отбор“, продължи той.

„Ще почна отзад-напред, може да играе догодина Ибе. Трябва да му се извадят документи и работна виза. Футболист с неговите качества, ако се подготвя добре, може да допринесе. Може да му създадем добра и благоприятна среда да се върне в професионалния футбол", каза още Генчев.

"Твърде малко видяхме от всичко, загубихме повечето единоборства. Локомотив придоби самочувствие и спечели мача. Второто имахме натиска, който сме свикнали да правим у дома. Не принуждавахме противника да бяга, това ни коства и загубата", мрънкаше Илиан Илиев след мача.

„Имаше реакция второто полувреме, тук не беше така. Не направих правилните смени, влязоха хора, които подходиха интертно. Влязоха в руслото на Локомотив, който искаше да убива времето, след като имаше резултат. Имахме дадени моменти, в които ни трябваше повече прецизност. Локомотив добре се защитава, имаха само две загуби като гости", отчете той.

„Херо е най-опитният човек в треньорството в България, ще е първи негов мач у дома, ще има ентусиазъм – неприятно гостуване ще е. Малко повече хъс и душа, иначе ще е трудно на всеки терен“, категоричен бе Илиев.