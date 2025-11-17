Б ългарският национал Георги Русев сподели своите очаквания преди утрешната квалификационна среща срещу Грузия, подчертавайки важността на колективната игра пред индивидуалните звезди. Пред медиите Русев коментира и влиянието на предишните резултати върху отбора, но отказа да приеме, че самочувствието е "смачкано".

„От гледна точка на публиката, атмосферата в Турция беше приятно изживяване, винаги е добре да играеш пред пълни трибуни. Грузия има класни футболисти, виждате през последните години, Кварацхелия игра в ПСЖ и спечели ШЛ с тях, но утре имената няма да са важни, а играта“, сподели Русев. „Смачкани не бих казал, че е точната дума според мен, но негативните резултати тежат, особено спортисти на такова ниво. Малко или много това оказва влияние“, каза Георги Русев.

България посреща Грузия в последния мач от световните квалификации за Мондиал 2026 от 21:45 часа във вторник, 18 ноември.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX