Х алфът на националния отбор и футболист на Лийдс Илия Груев организира вълнуваща среща, на която вдъхнови близо 30 момчета от школата на ФК Национал. Той разказа за своя път от детските отбори до Висшата лига.

В кратко видео Груев представи хубавите моменти, предизвикателствата и вълненията в кариерата си. След това сподели за мотивацията, дисциплината и за това какво го е водило напред към всяка следваща крачка в развитието.

Илия Груев и Национал

Той наблегна върху ключовата роля на начина на мислене и целеустремеността. Момчетата от Национал зададоха много въпроси и получиха искрени и вдъхновяващи отговори, във всеки от които могат да открият по нещо ценно за себе си.

Основното послание остана това, че мечтите са възможни. Само трябва да се протегнеш към тях и да се устремиш напред, пишат от клуба.

"Благодарим много на Илия Груев за поканата и за примера. Оценяваме високо това, че отдели време и енергия, за да се срещне с млади футболисти от клуба, да им сподели лично за своя опит и да ги вдъхнови да вървят смело напред", заявиха от Национал.