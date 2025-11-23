"Професионализъм и добро отношение в трудно гостуване. През първото полувреме контролирахме мача, но можеше да създадем повече шансове", бяха първите думи на Пиер-Матиас Хьогмо, след като записа успешен дебют начело на Лудогорец. "През втората част, когато Септември се откри и търсеше гола, ние имахме възможности за контраатака", допълни той.

"Няма лесен мач. Лигата и отборите се подобряват. Ние имаме нужда да се подобряваме с нашия начин на игра. Нужно е да играем зад гърба на защитата и с директни подавания. Спряхме да играем през втората част. Лесно губихме топката и затова не контролирахме играта, както би ни се искало", каза още норвежецът.

"Има още много мачове, имаше и много контузени играчи. Доволен съм, че някои от футболистите се завръщат. Трябва да се подобряваме и играчите да бъдат здрави. Дуа е топ международен нападател и е хубаво, че се завърна. Той има страхотни качества", завърши Пер-Матиас Хьогмо.