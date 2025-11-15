Х ристиян Петров заяви, че националите се опитват да потушат напрежението, но е много трудно, защото няма резултати и няма подкрепа от хората. Той заяви, че щом тимът е загубил с 0:2 от Турция, значи не е успял да се справи.

„След като допуснахме два гола, значи не сме успели, Но дадохме всичко от себе си. Показахме по-добро лице отколкото в мача в София. Имахме и своите шансове в атака. Те са много класен отбор, с футболисти за много милиони. Дадохме всичко от себе си и можем да се гордеем с това. Опитваме се да потушим напрежението, но е много трудно, защото няма резултати. Трудно е, когато хората не са зад теб. Опитваме се да бъдем заедно, да си помагаме всички, заедно с щаба, но е много трудно. Виждаме, че отборите в нашата група са по-класни от нас, но какво можем да направим освен да дадем всичко от себе си. Играхме футбол, не беше само борба. Да се надяваме нещата да тръгнат в положителна посока“, каза Петров.