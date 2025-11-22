У спяхме да спечелим с характер. Преди това липсваше на този ЦСКА, но днес го показахме. Създаваме ситуации за гол, но понякога това не е достатъчно, а трябва да обединиш енергията на всички”, категоричен бе треньорът на ЦСКА Христо Янев.

“Не ни изненада с нищо Ботев, просто ние започнахме малко по-колебливо. Знаехме къде ще има слабости, но нямахме малко шанс да отбележим по-рано. Трябва да разберем, че този отбор притежава и характер - нещо което липсваше. Сега трябва да продължим и да разберем, че имаме доста работа да свършим. Футболистите тренираха изключително сериозно”, каза още той.