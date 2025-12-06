Днес в 17:30 часа Черно море приема ЦСКА в дербито на последния есенен кръг на Първа лига. Домакините не се намират в най-добрата си форма, като спечелиха само два от последните 5 мача, докато „армейците“ са на гребена на вълната с 8 поредни победи във всички турнири. Ако гледаме формата, то е ясно, че отборът на Христо Янев е фаворит, но като погледнем по-детайлно, ще видим, че всъщност Черно море е един от най-трудните съперници на ЦСКА, що се отнася до първенството.

„Червените“ нямат победа над варненци в Първа лига от повече от 2,5 години, като за последно те ги удариха с 2:0 над 15 май 2023 г. с голове на Маурисио Гарсес и Джонатан Линдсет. Срещата се игра в Пазарджик. Последваха цели 6 двубоя между двата тима за първенството, в които ЦСКА така и не успя да пречупи Черно море. Става дума за 1:1 на „Армията“ на 26 август 2023 г., 1:0 за домакините на „Тича“ на 24 февруари 2024 г., 1:0 за „моряците“ на „Васил Левски“ на 23 май 2024 г., 0:0 във Варна на 28 септември 2024 г., 1:1 на Националния стадион на 15 март 2025 г., 0:0 на „Тича“ на 9 април 2025 г. и 0:0 на „Васил Левски“ на 9 август 2025 г. Всичко това ясно показва, че задачата пред Христо Янев днес няма да бъде никак лека. Особено срещу опитен и класен треньор като Илиан Илиев.

